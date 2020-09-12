Жером Гондорф
№8
Полузащитник
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Команда
Карлсруэ
Гражданство
Германия
Дата рождения
26 июня 1988 (32) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
Карлсруэ
0 : 1
Унион
27'
27'
27'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 116'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Карлсруэ
0
Унион
1
минуты: 1' - 116' / Германия. Кубок, 1/32 финала