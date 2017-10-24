Ромен Брежери
№18
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 авг. 1986 (34) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 3
Ингольштадт
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гройтер Фюрт
1
Ингольштадт
3
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
Мюнхен 1860
1 : 2
Ингольштадт
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мюнхен 1860
1
Ингольштадт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала