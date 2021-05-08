Роберт Бауэр
№4
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 апр. 1995 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
89'
89'
89'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
89'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
11'
27'
11'
27'
11'
27'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
11'
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
63'
63'
63'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
64'
64'
64'
08.03.2021 08 марта 2021 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
81'
81'
81'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
48'
48'
48'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
58'
58'
58'
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
37'
37'
37'
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур