Хави Эрасо
№5
Полузащитник
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Команда
Леганес
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 марта 1990 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
Леганес
0 : 1
Севилья
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леганес
0
Севилья
1
был в запасе
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:00
Оуренсе
0 : 1
Леганес
14'
14'
14'
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Оуренсе
0
Леганес
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Кубок, 1/64 финала