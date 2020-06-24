Куко Мартина
№30
Защитник
Подписаться
Команда
Эвертон
Гражданство
Кюрасао
Дата рождения
25 сент. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
Норвич Сити
0 : 1
Эвертон
24.06.2020 24 июня 2020 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Норвич Сити
0
Эвертон
1
был в запасе
21.06.2020 21 июня 2020 вс 21:00
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
21.06.2020 21 июня 2020 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Эвертон
0
Ливерпуль
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Эвертон
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
1
Эвертон
1
был в запасе