Жордан Верету
№17
Полузащитник
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Команда
Рома
Гражданство
Франция
Дата рождения
1 марта 1993 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Рома
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 5'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
6
Рома
2
минуты: 1' - 5' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
Рома
1 : 1
Аякс
67'
67'
67'
15.04.2021 15 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Рома
1
Аякс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
Аякс
1 : 2
Рома
08.04.2021 08 апр. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Аякс
1
Рома
2
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Рома
3 : 1
Брага
57'
57'
57'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 59'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
минуты: 1' - 59' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала