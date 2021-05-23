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Жордан Амави
№18
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 марта 1994 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ренн
2 : 1
Марсель
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 20'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
2
Марсель
1
минуты: 1' - 20' / Франция. Лига 1, 15 тур
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
Ним
0 : 2
Марсель
1'
1'
1'
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ним
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
0 : 1
Марсель
52'
52'
52'
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
18:00
Лорьян
0 : 1
Марсель
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Марсель
3 : 1
Бордо
54'
54'
54'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
54'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
22:00
Лион
1 : 1
Марсель
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
22:00
Брест
2 : 3
Марсель
30'
30'
30'
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур