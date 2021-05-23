Тайрон Мингс №26 Защитник Подписаться

Команда Астон Вилла

Гражданство Англия

Дата рождения 13 марта 1993 (28) лет

Рост 195

В детстве жил в приюте для бездомных: «У моей матери не сложились личные отношения, получилось так, что нам некуда было больше идти. Там были две двухъярусные кровати, на которых спали я и три мои сестры, а мама спала на диване. Хорошо это помню – общий душ, не очень хорошие люди вокруг. Мы жили там где-то полгода-год. Это было ужасно». В юности разливал пиво, был консультантом по ипотеке, работал по 90 часов в неделю, параллельно поигрывая в футбол. «Ипсвич» купил его за 11 тысяч евро, а через три года продал в «Борнмут» за 11 миллионов.