Саша Хорват
№29
Полузащитник
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
22 авг. 1996 (24) года
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Штурм
2 : 3
Рубин
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
2
Рубин
3
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд