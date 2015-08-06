Тобиас Шютценауэр
№32
Вратарь
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
19 мая 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 19:00
Рубин
1 : 1
Штурм
06.08.2015 06 авг. 2015 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
1
Штурм
1
был в запасе
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
Штурм
2 : 3
Рубин
30.07.2015 30 июля 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Штурм
2
Рубин
3
был в запасе