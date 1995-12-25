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Маурисио Лемос
№2
Защитник
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
28 дек. 1995 (25) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
испания. кубок
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:30
Сассуоло
0 : 0
Рома
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0
Рома
0
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019
12 мая 2019
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
3
Сассуоло
2
был в запасе
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
Фиорентина
0 : 1
Сассуоло
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0
Сассуоло
1
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Сассуоло
1
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
Сассуоло
0 : 0
Парма
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0
Парма
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
Лацио
2 : 2
Сассуоло
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
2
Сассуоло
2
был в запасе
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
04.04.2019
04 апр. 2019
чт
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:00
Сассуоло
3 : 5
Сампдория
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3
Сампдория
5
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
Сассуоло
1 : 1
Наполи
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
1
Наполи
1
был в запасе
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019
02 марта 2019
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3
Сассуоло
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
Сассуоло
0 : 3
Ювентус
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0
Ювентус
3
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Сассуоло
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
1
Сассуоло
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:30
Интер
0 : 0
Сассуоло
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
0
Сассуоло
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Рома
3 : 1
Сассуоло
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:30
Сассуоло
3 : 3
Фиорентина
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3
Фиорентина
3
был в запасе
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