Дмитрий Леонов
№6
Полузащитник
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Команда
Александрия
Гражданство
Украина
Дата рождения
6 нояб. 1988 (32) года
Рост
166
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:30
Александрия
0 : 3
Хайдук
86'
86'
86'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Александрия
0
Хайдук
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд