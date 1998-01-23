Расул Умаев
№97
Вратарь
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Команда
Ахмат
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
Знамя
0 : 3
Ахмат
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Знамя
0
Ахмат
3
был в запасе