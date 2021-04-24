Евгений Назаров
№77
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1997 (24) года
Рост
193
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
15'
15'
15'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
минуты: 1' - 28'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 28' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
65'
65'
65'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
65'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Нижний Новгород
84'
84'
84'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
0
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
81'
81'
81'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур