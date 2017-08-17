Сергей Басов
№87
Защитник
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Команда
Александрия
Гражданство
Украина
Дата рождения
19 янв. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
БАТЭ
1 : 1
Александрия
3'
3'
3'
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
БАТЭ
1
Александрия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
Астра
0 : 0
Александрия
39'
78'
39'
78'
39'
78'
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Астра
0
Александрия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд