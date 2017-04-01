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Давид Конча
№24
Нападающий
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
20 нояб. 1996 (24) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:30
Реал Сосьедад
1 : 1
Леганес
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Леганес
1
был в запасе
03.03.2017
03 марта 2017
пт
22:45
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
03.03.2017
03 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
был в запасе
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
21:30
Реал Сосьедад
2 : 2
Эйбар
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Реал Сосьедад
2
Эйбар
2
был в запасе
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
22:45
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
24.02.2017
24 февр. 2017
пт
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Вильярреал
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
14:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
Эспаньол
1 : 2
Реал Сосьедад
10.02.2017
10 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1
Реал Сосьедад
2
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
Реал
3 : 0
Реал Сосьедад
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Сельта
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
1
Сельта
0
был в запасе
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
Малага
0 : 2
Реал Сосьедад
16.01.2017
16 янв. 2017
пн
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
22:45
Депортиво
5 : 1
Реал Сосьедад
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
22:45
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
5
Реал Сосьедад
1
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
20:30
Спортинг
1 : 3
Реал Сосьедад
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
20:30
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Спортинг
1
Реал Сосьедад
3
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 0
Атлетико
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:15
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2
Атлетико
0
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:45
Леганес
0 : 2
Реал Сосьедад
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леганес
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
Вильярреал
2 : 1
Реал Сосьедад
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
Осасуна
0 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0
Реал Сосьедад
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:15
Реал Сосьедад
0 : 3
Реал
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:15
минуты: 1' - 56'
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
0
Реал
3
минуты: 1' - 56' / Испания. Примера, 1 тур