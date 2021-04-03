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Коронавирус
Микель Мерино
№24
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 июня 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
суперкубок испании
лига европы групповой этап
лига наций. лига а
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
Атлетик
0 : 1
Реал Сосьедад
71'
71'
71'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, Финал
Атлетик
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, Финал
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:00
Мирандес
0 : 1
Реал Сосьедад
04.03.2020
04 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Мирандес
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/2 финала
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/2 финала
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
21:00
Реал
3 : 4
Реал Сосьедад
69'
69'
69'
06.02.2020
06 февр. 2020
чт
21:00
69'
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/4 финала
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Осасуна
29.01.2020
29 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:00
Реал Сосьедад
2 : 0
Эспаньол
25'
25'
25'
22.01.2020
22 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Сосьедад
2
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала