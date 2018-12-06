Хосе Карлос
№39
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 мая 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 14:00
Леванте
2 : 0
Луго
06.12.2018 06 дек. 2018 чт 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2
Луго
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 21:30
Луго
1 : 1
Леванте
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала