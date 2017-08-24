Станислав Кулиш
№7
Полузащитник
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Команда
Александрия
Гражданство
Украина
Дата рождения
8 февр. 1989 (32) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Александрия
1 : 2
БАТЭ
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Александрия
1
БАТЭ
2
был в запасе
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
БАТЭ
1 : 1
Александрия
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
БАТЭ
1
Александрия
1
был в запасе