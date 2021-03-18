Давид Хочолава
№5
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Грузия
Дата рождения
8 февр. 1993 (28) лет
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 2
Рома
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Шахтер
1
Рома
2
был в запасе
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Шахтер
1 : 0
Маккаби
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Шахтер
1
Маккаби
0
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Маккаби
0 : 2
Шахтер
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Маккаби
0
Шахтер
2
был в запасе