Данила Ермаков
№79
Вратарь
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 дек. 1998 (22) года
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Шинник
0 : 2
Факел
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
был в запасе