Шахбан Гайдаров
№62
Нападающий
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 янв. 1997 (24) года
Рост
176
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
был в запасе
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019 20 мая 2019 пн 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Анжи
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019 10 мая 2019 пт 16:30
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Анжи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
03.05.2019 03 мая 2019 пт 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
Анжи
1 : 1
Ростов
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Анжи
1
Ростов
1
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 19:30
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Анжи
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 1
Ахмат
19.04.2019 19 апр. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Анжи
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
5 : 0
Анжи
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
5
Анжи
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 14:00
Анжи
1 : 1
Динамо
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Анжи
1
Динамо
1
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Краснодар
5 : 0
Анжи
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Краснодар
5
Анжи
0
минуты: 1' - 54' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019 10 марта 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
01.03.2019 01 марта 2019 пт 16:30
Оренбург
0 : 1
Анжи
01.03.2019 01 марта 2019 пт 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Оренбург
0
Анжи
1
был в запасе