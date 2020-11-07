Магомед Эльмурзаев
№5
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 июня 1997 (23) года
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 16 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур