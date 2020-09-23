Антон Белов
№4
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1996 (25) лет
Рост
191
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур