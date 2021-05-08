Семен Матвийчук
№3
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 мая 1998 (23) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Нефтехимик
-:-
СКА-Хабаровск
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Нефтехимик
-
СКА-Хабаровск
-
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 48' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 48' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур