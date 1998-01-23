Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Неймар Да Силва
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Португалия
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Зинедин Зидан
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Антон Терехов
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 57' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
56'
56'
56'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
Ростов
4 : 1
Динамо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
4
Динамо
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Спартак
1 : 1
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
1
Динамо
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Динамо
5 : 1
Локомотив
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Динамо
5
Локомотив
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 60' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
ЦСКА
3
Динамо
1
был в запасе
Показать все игры