Никита Калугин
№26
Защитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 марта 1998 (23) года
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
42'
42'
42'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
2 : 1
Балтика
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Нефтехимик
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
26'
26'
26'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Нефтехимик
2 : 2
Торпедо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
2
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 1
Шинник
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нефтехимик
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур