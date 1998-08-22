Дмитрий Каменщиков
№97
Нападающий
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 авг. 1998 (22) года
Рост
182
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 67' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 67' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
46'
46'
46'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
65'
65'
65'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
65'
минуты: 62' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 62' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
90'
90'
90'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
Нефтехимик
2 : 0
Томь
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 13:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Нефтехимик
2
Томь
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
Томь
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 14:30
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 47'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 47' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
15'
15'
15'
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Томь
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
Факел
0 : 0
Томь
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
0
Томь
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе