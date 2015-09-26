Ионут Поп
№59
Вратарь
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
1 авг. 1997 (23) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
Сампдория
2 : 1
Рома
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
2
Рома
1
был в запасе