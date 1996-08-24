Хосе Мачин
№99
Полузащитник
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Команда
Монца
Гражданство
Экваториальная Гвинея
Дата рождения
14 авг. 1996 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Парма
0 : 1
Ювентус
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Ювентус
1
был в запасе