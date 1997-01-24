Лоренцо Ди Ливио
№52
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0
Рома
2
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Кьево
3 : 3
Рома
88'
88'
88'
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
3
Рома
3
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0
Рома
0
был в запасе
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Рома
0 : 2
Аталанта
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
0
Аталанта
2
был в запасе
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
Рома
5 : 1
Карпи
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5
Карпи
1
был в запасе