Сильвио Аночич
№51
Защитник
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 19:00
Рома
2 : 1
Ювентус
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
2
Ювентус
1
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
был в запасе