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Иван Мамаханов
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 февр. 1996 (25) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
1
Волга
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 24 тур
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тосно
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
Луч
0 : 1
Армавир
20'
20'
20'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
0
Армавир
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Волгарь
2 : 0
Армавир
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
2
Армавир
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Армавир
2 : 0
Сибирь
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Армавир
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
Зенит-2
0 : 0
Армавир
12.07.2015
12 июля 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 37'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Зенит-2
0
Армавир
0
минуты: 1' - 37' / Россия. ФНЛ, 1 тур