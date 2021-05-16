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Алексей Грицаенко
№27
Защитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1995 (26) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
15'
37'
15'
37'
15'
37'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
79'
79'
79'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
42'
42'
42'
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
40'
40'
40'
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Тамбов
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур