Филип Гачевски
№90
Вратарь
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Команда
Вардар
Гражданство
Македония
Дата рождения
17 авг. 1990 (30) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Вардар
0 : 2
Пюник
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Вардар
0
Пюник
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд