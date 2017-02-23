Богдан Вэтэжелу
№5
Защитник
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Команда
Университатя
Гражданство
Румыния
Дата рождения
24 апр. 1993 (28) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Спарта
1 : 1
Ростов
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спарта
1
Ростов
1
был в запасе