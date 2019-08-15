Артуро Мина
№30
Защитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
8 окт. 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
1 : 0
Партизан
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Йени Малатьяспор
1
Партизан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
Олимпия
0 : 1
Йени Малатьяспор
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Олимпия
0
Йени Малатьяспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Йени Малатьяспор
2 : 2
Олимпия
20'
53'
20'
53'
20'
53'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
20'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Йени Малатьяспор
2
Олимпия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд