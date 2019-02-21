Филипп Шобесбергер
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рапид
Гражданство
Австрия
Дата рождения
10 дек. 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
Интер
4 : 0
Рапид
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Интер
4
Рапид
0
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
Рапид
0 : 1
Интер
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 20:55
минуты: 53' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рапид
0
Интер
1
минуты: 53' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала