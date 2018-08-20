Ник Омладич
№12
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Словения
Дата рождения
21 авг. 1989 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 2
Боруссия
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Гройтер Фюрт
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала