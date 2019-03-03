Бобби Вуд
№7
Нападающий
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Команда
Ганновер-96
Гражданство
США
Дата рождения
15 нояб. 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 24 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:30
Ганновер-96
0 : 3
Айнтрахт
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
3
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 0
Ганновер-96
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3
Ганновер-96
0
был в запасе
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Нюрнберг
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
2
Нюрнберг
0
был в запасе
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:30
Ганновер-96
0 : 3
РБ Лейпциг
01.02.2019 01 февр. 2019 пт 22:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Вердер
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 1
Фортуна
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0
Фортуна
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
19.12.2018 19 дек. 2018 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0
Бавария
4
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:30
Майнц
1 : 1
Ганновер-96
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1
Ганновер-96
1
был в запасе
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 2
Герта
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
0
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Боруссия
4 : 1
Ганновер-96
1'
1'
1'
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
1'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
4
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 22:30
Ганновер-96
2 : 1
Вольфсбург
09.11.2018 09 нояб. 2018 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Ганновер-96
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 2
Аугсбург
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1
Аугсбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Байер
2 : 2
Ганновер-96
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 16:30
Ганновер-96
3 : 1
Штутгарт
30', 45'
30', 45'
30', 45'
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 16:30
30', 45'
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:30
Айнтрахт
4 : 1
Ганновер-96
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
4
Ганновер-96
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
Ганновер-96
1 : 3
Хоффенхайм
25.09.2018 25 сент. 2018 вт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
3
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Нюрнберг
2 : 0
Ганновер-96
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур