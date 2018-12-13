Александр Ткаченко
№21
Вратарь
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Команда
Ворскла
Гражданство
Украина
Дата рождения
19 февр. 1993 (28) лет
Рост
192
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
Спортинг
3 : 0
Ворскла
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Ворскла
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Ворскла
0 : 3
Арсенал
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Ворскла
0
Арсенал
3
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Ворскла
0 : 1
Карабах
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ворскла
0
Карабах
1
был в запасе
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Карабах
0 : 1
Ворскла
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Карабах
0
Ворскла
1
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Ворскла
1 : 2
Спортинг
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ворскла
1
Спортинг
2
был в запасе
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Арсенал
4 : 2
Ворскла
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Арсенал
4
Ворскла
2
был в запасе