Алекс Палмер
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Вест Бромвич
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 авг. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Вест Бромвич
1 : 0
Уиган Атлетик
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Бромвич
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе