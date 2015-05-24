Марио Пиччинокки
№18
Полузащитник
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Команда
Лугано
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 февр. 1995 (26) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
Милан
3 : 0
Торино
24.05.2015 24 мая 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
3
Торино
0
был в запасе