Коул Кпекава
№42
Защитник
Подписаться
Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 мая 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Лестер Сити
5
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 85' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур