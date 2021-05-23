Жереми Бога
№7
Полузащитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 янв. 1997 (24) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Сассуоло
2 : 0
Лацио
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2
Лацио
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
Парма
1 : 3
Сассуоло
69'
69'
69'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:00
69'
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Сассуоло
3
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 36 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Сассуоло
1 : 1
Аталанта
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Сассуоло
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
Сассуоло
1 : 0
Сампдория
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
1
Сампдория
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Сассуоло
3 : 1
Фиорентина
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
3
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
Беневенто
0 : 1
Сассуоло
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Беневенто
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Интер
2 : 1
Сассуоло
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 28 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 39'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 39' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
90'
90'
90'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
52'
52'
52'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
52'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
5
Сассуоло
1
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Сампдория
2 : 3
Сассуоло
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
2
Сассуоло
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур