Бастиан Курз
№26
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
23 сент. 1996 (24) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Боруссия
1 : 3
Аугсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия
1
Аугсбург
3
был в запасе