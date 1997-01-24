Лука Раванелли
№7
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
16 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2015 18 мая 2015 пн 20:00
Фиорентина
3 : 0
Парма
18.05.2015 18 мая 2015 пн 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3
Парма
0
был в запасе