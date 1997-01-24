Денис Баланюк
№71
Полузащитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Украина
Дата рождения
16 янв. 1997 (24) года
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
57'
57'
57'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Крылья Советов
5 : 1
Торпедо
19'
19'
19'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
19'
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
90'
90'
90'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 88' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
4 : 1
Торпедо
54'
54'
54'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
4
Торпедо
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 66' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 66' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе