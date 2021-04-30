Михаэль Цеттерер
№30
Вратарь
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 июля 1995 (25) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 21:30
Вердер
1 : 2
РБ Лейпциг
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Вердер
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе