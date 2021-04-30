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Харри Уилсон
Александр Селихов
РПЛ
Лига чемпионов
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Зенит
АПЛ
Евро-2020
Спартак
Лионель Месси
Лига Европы
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
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Новости
Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Коронавирус
Михаэль Цеттерер
№30
Вратарь
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Команда
Вердер
Гражданство
Германия
Дата рождения
12 июля 1995 (25) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2017/2018
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
21:30
Вердер
1 : 2
РБ Лейпциг
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Вердер
1
РБ Лейпциг
2
был в запасе