Джером Синклэйр
№24
Нападающий
Подписаться
Команда
ЦСКА
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 1
Янг Бойз
90'
90'
90'
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Янг Бойз
1
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Янг Бойз
3 : 0
ЦСКА
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Рома
0 : 0
ЦСКА
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур